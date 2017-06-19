Алиханов: Замечаю, как во мне поубавилось максимализма

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал об изменениях, которые произошли с ним с момента, когда пришлось возглавить регион. Своими мыслями глава области поделился в интервью ТАСС.



"Со стороны, наверное, кому-то может показаться, что пришёл молодой человек и начал шашкой махать. Но я замечаю, как во мне поубавилось максимализма, уже не бросаюсь в кавалерийскую атаку, предварительно не подготовив её. Иначе потом костей не соберёшь. Чужих", — признался Алиханов.



По словам политика, работа оказалась "не самой лёгкой". Алиханов отметил, что, если бы мог выбирать, предпочёл бы заниматься экономикой, решать хозяйственные вопросы, "но политическую составляющую никуда не денешь".

"Думаю, за этот год я сильно заматерею. Такое у меня чувство", - добавил врио губернатора.