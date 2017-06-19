Алиханов: В Калининградскую область перебираются "люди с головой"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов считает, что в наш регион переезжают хорошие специалисты, "люди с головой". Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.



"К нам с удовольствием перебираются люди с головой. Во-первых, есть коллеги-айтишники, единомышленники, во-вторых, считай, Европа, климат мягкий, зимы почти нет. Школьное образование здесь замечательное. Кстати, в 2016-м был рекордный приток населения с конца девяностых годов. Десять тысяч человек переехали сюда на ПМЖ из других регионов России, Украины, Белоруссии", — отметил Алиханов.



Политик отметил, что пользуется калининградским софтом — программой для игры на гитаре.



"У меня стоит программа Ultimate Guitar... Её сделали наши ребята, калининградские. Узнал об этом, приехав сюда на работу", — рассказал Алиханов.



По словам врио губернатора области, сейчас он с женой размышляет над покупкой дома в регионе.



"Присматриваю участки для дома. Может, возьмём землю. Хотелось бы поближе к морю. Жене тут нравится. Всё рядом! От Зеленоградска, который стоит у подножья Куршской косы, до работы ехать полчаса, минут сорок от силы", — признался чиновник, подчеркнув, что средняя цена квадратного метра в новом доме в Калининградской области "намного ниже, чем в Сибири и на Дальнем Востоке".