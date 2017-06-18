В Москве мужчина залез без страховки на небоскрёб (видео)
Кадр видеозаписи телеканала "360"
В воскресенье, 18 июня, в российской столице мужчина залез без страховки на один из небоскрёбов делового центра "Москва-сити". Об этом пишет "РИА Новости"
.
Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина забирался вверх по отвесной стене башни "Евразия". На одной из видеозаписей он находится на уровне 30 этажа, пишут в СМИ. Сообщается, что полицейские уже задержали экстремала. Сотрудники ведомства доставили нарушителя в территориальный ОМВД.
По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "нарушение пропускного режима охраняемого объекта". Максимальная санкция предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей.
Ранее стало известно, что прокуратура Балтийска требует закрыть 18 сайтов
, на которых содержится информация о зацепинге и руферстве. Зацепинг — способ передвижения на поездах и трамваях с внешней стороны, руферство — несанкционированное посещение высотных объектов. Сотрудник надзорного ведомства обнаружил 12 порталов с данными о первом явлении и шесть — о втором. После этого он потребовал суд признать информацию на этих сайтах запрещённой на территории РФ.
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