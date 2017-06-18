В Москве мужчина залез без страховки на небоскрёб (видео)

В воскресенье, 18 июня, в российской столице мужчина залез без страховки на один из небоскрёбов делового центра "Москва-сити". Об этом пишет "РИА Новости"

Пользователи соцсетей сообщают, что мужчина забирался вверх по отвесной стене башни "Евразия". На одной из видеозаписей он находится на уровне 30 этажа, пишут в СМИ. Сообщается, что полицейские уже задержали экстремала. Сотрудники ведомства доставили нарушителя в территориальный ОМВД.

По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "нарушение пропускного режима охраняемого объекта". Максимальная санкция предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей.