Прокуратура Балтийска требует закрыть 18 сайтов о руферах и зацеперах
Прокуратура Балтийска требует закрыть 18 сайтов, на которых содержится информация о зацепинге и руферстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Зацепинг — способ передвижения на поездах и трамваях с внешней стороны, руферство — несанкционированное посещение высотных объектов. Сотрудник надзорного ведомства обнаружил двенадцать порталов с данными о первом явлении и шесть — о втором. После этого он потребовал суд признать информацию на этих сайтах запрещённой на территории РФ.
"Сайты содержат информацию о правилах и способах рискованных действий, опасных для жизни, а также способы избежать обнаружения зацеперов на подъездах к железнодорожным станциям. Ресурсы о руферстве содержат информацию о поиске лиц для коллективного посещения высотных объектов, а также на них планируются встречи. Указанная информация оказывает негативное влияние на правосознание детей, наносит вред их нравственному и духовному развитию, поскольку побуждает подростков к совершению опасных для жизни и здоровья действий", — говорится в сообщении.
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