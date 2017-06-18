На пляже в Зеленоградске восстановили берегозащитные сооружения

В Зеленоградске завершились работы по восстановлению системы бун. О состоянии пляжа отчитался врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По его словам, для укрепления пляжа и защиты от разрушительного волнового воздействия были использованы деревянные сваи из сибирской лиственницы. Общий объём привезённых деревьев составил 2466 м3. Длина каждой линии бун достигает 50 метров. Сообщается, что рабочие максимально использовали существующие немецкие буны довоенной постройки. Сейчас к ним привязали новые конструкции. Бюджет таких работ составил 77,3 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Мы провели большую работу по восстановлению ещё немецкой системы бун. Пляж наглядно пристает, эффект виден уже сейчас. Еще менее полугода назад такого побережья здесь не было. Зеленоградцы, особенно те, кто давно проживает в этом городе, видели, как исчезает пляж. Очень большой отмыв мы наблюдали у центральной части променада. Сейчас положительная динамика налицо, — отметил директор государственного бюджетного учреждения Калининградской области "Балтберегозащита" Роман Трофименко.

По данным Федосеева, сейчас в каждом межбунном отсеке зафиксировано увеличение ширины пляжа. На разных участках оно составляет от 10 до 30 метров.

Наши специалисты изучали, как подобные работы выполняют в Германии. Сейчас мы видим, что динамика положительная, и это нас радует. Мы следим за состоянием всего побережья, особенного, зеленоградского. Если применённая технология и дальше покажет себя настолько удачно, мы будем распространять ее по всему побережью, где есть узкие места пляжа. В случае Зеленоградска морская гладь билась о променад. В непосредственной близости от пляжа, это всего лишь 10-15 метров, находятся жилые дома, гостиничные комплексы, рестораны, инженерная инфраструктура. Это было важно не допустить повреждения всех этих объектов, — подчеркнул Максим Федосеев.