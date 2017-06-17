+22 °C
днем
+13 °C
ночью
17 июня 2017 г. 00:06
63 853 пользователей
за 24 часа на сайте
57.77 -0.12
Курс ММВБ на 17 июня 2017, 00:00
64.7 +0.18
Курс ММВБ на 17 июня 2017, 00:00
15.28 -0.0
Курс ЦБ на 17 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Сергей Лютаревич возглавил "Балтийский деловой клуб"

16 июня 201721:38
  910 0
  • Сергей Лютаревич и Юрий Дергачёв
Сергей Лютаревич и Юрий Дергачёв
Клопс.Ru
2 фото
В "Балтийском деловом клубе" выбрали нового президента. Об этом Клопс.Ru сообщила член ассоциации Марина Васильева.
 
БДК возглавил руководитель группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич. Члены клуба выбрали его из двух кандидатур. Лютаревич возглавит БДК в 2017 и 2018 годах. Вице-президентом выбрали директора агрофабрики "Натурово" Александра Иванова.
 
Предыдущим главой клуба был гендиректор ГК "Юринат" Юрий Дергачёв, возглавлявший БДК два года. Он получил высокую оценку от членов организации – многие поставили ему высший балл.
 
"Балтийский деловой клуб" – это некоммерческая организация, объединяющая руководителей калининградских компаний. Её новый президент Сергей Лютаревич с 2009 года возглавлял администрацию Светлого, а затем – министерство сельского хозяйства в правительстве Калининградской области. В 2016 году он покинул свою должность, чтобы заняться бизнесом. Сейчас он возглавляет рыболовецкий завод "За Родину".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Гимназия с привидениями: в Калининграде пытаются разгадать тайну скульптур, найденных в школьных подвалах
16 июня 201714:24
  6249 0
Гимназия с привидениями: в Калининграде пытаются разгадать тайну скульптур, найденных в школьных подвалах
112: в Калининграде внедорожник сбил на "зебре" женщину с восьмимесячным ребёнком
Фото горячей новости
16 июня 201714:04
  8956 4
Обратившуюся к Путину девушку с четвёртой стадией рака экстренно госпитализировали
Фото горячей новости
16 июня 201713:21
  8999 6
Умный автомобиль по выгодной цене: чем удивляет новый кроссовер Ford Kuga(видео)
Фото горячей новости
16 июня 201713:00
  2393  
Въезд на литовскую сторону Куршской косы подорожает в четыре раза
Фото горячей новости
16 июня 201711:58
  5922 1

Лента новостей

Картинка
Акробатика и дизайн одежды: в Пионерском желающих приглашают на фестиваль молодёжного творчества
16 июня 201722:09
  381 0 Афиша
Картинка
Сергей Лютаревич возглавил "Балтийский деловой клуб"
16 июня 201721:38
  910 0
Картинка
На ул. Летней спасатели срезали крышу Audi, чтобы достать пострадавшую автомобилистку (фото)
16 июня 201720:56
  3823 0
Картинка
Ракетные корабли Балтфлота провели стрельбы и учения по защите в море
16 июня 201720:41
  567 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  3303 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5940 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo