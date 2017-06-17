Сергей Лютаревич возглавил "Балтийский деловой клуб"
Сергей Лютаревич и Юрий Дергачёв
Клопс.Ru
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В "Балтийском деловом клубе" выбрали нового президента. Об этом Клопс.Ru сообщила член ассоциации Марина Васильева.
БДК возглавил руководитель группы компаний "За Родину" Сергей Лютаревич. Члены клуба выбрали его из двух кандидатур. Лютаревич возглавит БДК в 2017 и 2018 годах. Вице-президентом выбрали директора агрофабрики "Натурово" Александра Иванова.
Предыдущим главой клуба был гендиректор ГК "Юринат" Юрий Дергачёв, возглавлявший БДК два года. Он получил высокую оценку от членов организации – многие поставили ему высший балл.
"Балтийский деловой клуб" – это некоммерческая организация, объединяющая руководителей калининградских компаний. Её новый президент Сергей Лютаревич с 2009 года возглавлял
администрацию Светлого, а затем – министерство сельского хозяйства в правительстве Калининградской области. В 2016 году он покинул свою должность, чтобы заняться бизнесом. Сейчас он возглавляет рыболовецкий завод
"За Родину".
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