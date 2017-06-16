Бактерии смывает, но не убивает: Роскачество исследовало детское мыло

Российская система качества (Роскачество) завершила исследование детского мыла. Об этом сообщается на сайте организации.



Импортные и российские образцы проходили испытания по 21 показателю, включая способность очищать, предотвращать размножение бактерий и пениться.

На российском рынке все детские мыла хороши — да

В рамках исследования эксперты оценили 31 образец детского туалетного мыла, произведённого как в России, так и за рубежом. В исследование вошла продукция из Болгарии, Германии, Италии, ОАЭ, Польши, Украины и многих регионов России, в том числе Алтайского края, Воронежской, Нижегородской и Самарской областей, Республики Татарстан, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Исследование доказало полную безопасность детского мыла — ни одного нарушения действующих норм по безопасности выявлено не было. Треть продукции — товары повышенного качества, которые отвечают не только требованиям технических регламентов и ГОСТов, но и повышенного стандарта Роскачества.



Так, десять образцов обладают повышенной гипоаллергенностью и бактериостатической активностью — способностью предотвращать рост бактерий. Знак качества присвоят мылу "Д", "Невская косметика", "Рецепты красоты", "Умка" и Baby’s soap. Образцы "Бархатные ручки", "Губка Боб", Bebble, Johnsons baby и Weleda также признаны товарами повышенного качества.

Детское мыло действует так же, как антибактериальное — нет

Важным вектором исследования стало изучение мыла на предмет очищающих свойств. При проверке опровергли потребительский миф об антибактериальных свойствах мыла: Роскачество подтвердило, что туалетное мыло не убивает бактерии, а скорее смывает их за счёт обилия пены.



Главная функция обычного, не антибактериального мыла — очищающая. И именно благодаря пене мы можем смыть ненужные нам микроорганизмы и паразитарные агенты, после чего заключительный процесс очищения завершит сам организм благодаря бактерицидной активности кожных покровов. Что же касается антибактериального мыла с антимикробными компонентами, злоупотреблять им не рекомендуется. Со временем оно, как, например, и антибиотики, вызывает привыкание микроорганизмов", — рассказывают специалисты Роспотребнадзора.



Тем не менее высококачественное детское мыло должно обладать высокой бактериостатической активностью — способностью предотвращать размножение микроорганизмов — например, синегнойной и кишечной палочки, золотистого стафилококка и диплоидного грибка, в том числе Candida.

На поверхности мыла могут жить бактерии — да

Поверхность твёрдого кускового туалетного мыла может стать рассадником бактерий. Это происходит, если мылом пользовался человек, больной или являющийся носителем микроорганизма, способного вызвать заболевание стафилококковой, стрептококковой природы или кишечной инфекции, рассказали специалисты Роспотребнадзора.



Исследование показало, что спустя 60 минут после последнего использования на половине из всех исследованных образцов мыла все ещё продолжал жить стафилококк. Это не является нарушением, так как данный показатель не регламентируется российским законодательством. Тем не менее Роскачество, используя признанную европейскую методику испытаний, лишает данные товары потенциальной возможности получить Знак качества.

Детское мыло гипоаллергенно — да

В рамках исследования эксперты изучали каждый образец на способность вызывать аллергию. Для того чтобы проверить, есть ли в мыле компоненты-аллергены, образцы тестировались на раннюю сенсибилизацию — любопытно, но это испытание не обошлось без крови. Во время исследования в заранее сданную кровь экспертов вводили дозы мыла и наблюдали, среагируют ли клетки крови на аллерген и в какой концентрации.

Чем выше щелочная реакция мыльной пены, тем активнее она снимает с кожи защитную жировую мантию. Исчезновение жировой пропитки в разы усиливает агрессивное влияние химических компонентов мыла, которые могут вызвать как раздражение кожи, так и аллергическую реакцию. Также реакция может быть вызвана отдушками, эфирными маслами, консервантами, ароматизаторами, различными ПАВ, красящими веществами, а также антибактериальными компонентами — например, триклозаном и триклокарбаном. Если родители замечают, что после мытья рук или купания кожа малыша краснеет или чешется, то следует изменить используемую марку мыла", — считает врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, эксперт на радио и телевидении, руководитель школы "Умная мама", кандидат медицинских наук Елена Анциферова.



При этом исследование не выявило потенциально небезопасного аллергенного мыла. Однако чтобы обезопасить себя от потенциальных рисков, эксперты советуют внимательно изучать состав.



Если написано, что мыло содержит вазелиновое масло и экстракт ромашки, а у ребёнка аллергия на ромашку, следует от такого мыла отказаться. Информация о наличии активных компонентов, таких как масла и экстракты, должна всегда присутствовать в маркировке. Также желательно, чтобы запах у детского мыла не был слишком сильным", — отметила главный специалист Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, кандидат технических наук Галина Уланцева.

Нарушения по весу

В некоторых кусках мыла проверяющие отметили недовес. Товары под торговыми марками "Алиса" и "Тик Так", которые указали на упаковке ГОСТ, не соответствуют государственному стандарту по показателю качественного числа, что вводит потребителя в заблуждение.



Ещё в двух случаях под торговыми марками "Детское" и Honey kid обнаружено превышение по количеству соли. Поскольку эти производители заявили на упаковке товара о его соответствии ГОСТу, они являются нарушителями стандарта, в отличие от ещё двух производителей, которые допустили превышение, но на ГОСТ не заявлялись.