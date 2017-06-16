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"Если надо, потренирую ‟Балтику”": хореограф Евгений Папунаишвили о калининградцах, танцах и футболе

Автор: Екатерина Медведева
13:03
  139 0
  • Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили
Фото: Александр Подгорчук
В День России в Калининграде побывал двукратный победитель проекта "Танцы со звездами", хореограф и ведущий телешоу "Танцуют все!" Евгений Папунаишвили. Он поделился с Клопс.Ru своим мнением о калининградцах, "Балтике" и будущем региона.
 
— Под вашим руководством калининградцы поставили всероссийский рекорд по числу участников танцевального флешмоба. Каковы ваши впечатления от способностей горожан?
 
— Одно точно могу сказать: калининградцы любят и хотят танцевать. Я уверен, что если бы погода была солнечная, то людей было бы в два, а то и в три раза больше. Но все ещё впереди. Я надеюсь каждый год к вам прилетать, будем устанавливать новые рекорды.
 
— А филиал своей школы танцев открыть в Калининграде не планируете?
 
— Пока не планирую. У меня две большие школы в Москве, для Калининграда нужно подобрать педагогов, чтобы они чувствовали и учили так же, как я. Для этого нужно время. 
 
— Я ни разу не слышала ни об одном известном калининградском танцоре. Среди ваших учеников были калининградцы?
 
— Мы не готовим каких-то звёзд. Моя миссия — показать, что танцевать могут все. И неважно, какой у человека возраст, вес, рост и социальный статус. В мою школу приходит огромное количество учеников и учениц, в том числе бабушек и дедушек. Они приходят для того, чтобы с ноля научиться танцевать. Уверен, что кто-то из них точно родился и вырос в Калининграде. 
 
— А какой танец вы советовали бы разучить Антону Алиханову, когда его травмированная нога окончательно восстановится? 
 
— Думаю, Антон Андреевич мог бы быть королём аргентинского танго. Он такой классный и уверенный в себе. Только такие мужчины могут круто танцевать танго, сальсу, ча-ча-ча. В общем, посоветовал бы ему заняться латиноамериканскими танцами. 
 
 
— Слышала, что в подростковом возрасте вы настолько полюбили танцы, что предпочли их футболу. Это правда, что вы тогда стеснялись признаться сверстникам в своём увлечении? 
 
— Да, стеснялся. Я же рос в 90-е годы. Сейчас не то что не стыдно танцевать, а наоборот — модно. Многие мальчишки приходят сами или просят родителей привести их на танцы. Очень много мужчин приходит в школу, среди них немало состоявшихся, успешных людей. Для меня отдельная гордость, что удалось поменять стереотип о том, что мужики не танцуют. Это абсолютно дурацкое мнение существовало на протяжении многих лет. 
 
— А к футболу совершенно остыли или нет? 
 
— Конечно, нет. Хожу на игры, болею. Сам иногда играю. Я даже своей девушке сделал предложение во время футбольного матча. Моя невеста — итальянка и тоже поклонница футбола. Она болеет за "Ювентус", а я — за "Милан", "ЦСК" и "Динамо". Мы следим за спортивными новостями и всё время смотрим футбол. 
 
— Слышали когда-нибудь про калининградский клуб "Балтика"? 
 
— Узнавал специально. Огромное количество вопросов по этому поводу задавал. Почему у них так всё? Они же в 90-х даже были в премьер-лиге. Надо сейчас уже как-то поднапрячься. Если надо, я приеду и потренирую их — настрою ребят правильно!
 

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