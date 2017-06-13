В День России калининградцы побили рекорд страны по числу участников танцевального флешмоба

В понедельник, 12 июня, в Калининграде был побит всероссийский рекорд по массовым танцам. Об этом Клопс.Ru сообщил знаменитый танцор, хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили, который тоже принял участие в мероприятии.

Танцевальный флешмоб состоялся во время фестиваля красок "ЦветоЛетоФест", прошедшего на стадионе "Балтика". Под песню Полины Гагариной "Танцуй со мной" одновременно начали плясать 2118 человек.

"Хочу всех калининградцев поздравить с тем, что рекорд состоялся. Это уникальное для города событие и это было очень круто, очень ярко и эмоционально. В это время шёл проливной дождь, но тем не менее людей было много. Все были в красках… Я тоже был в краске. Было очень весело!", – рассказал Евгений Папунаишвили.

Известный хореограф прилетел в Калининград по приглашению заместителя полпреда президента в СЗФО Михаила Ведерникова. Он контролировал процесс подготовки к флешмобу со сцены.

Александр Подгорчук / Клопс.Ru. На фото: Евгений Папунаишвили

"Мы все выучили какие-то несложные движения: взмахи, хлопки и другие движения руками, а так же перестановки. Самое главное было все в один момент начать и станцевать все синхронно. И все это сделали! Особая благодарность организаторам фестиваля. Всё прошло на самом высоком уровне", – заключил танцор.

Последний рекорд по массовым танцам, о котором писали российские СМИ, состоялся в Краснодаре в сентябре 2015 года. Тогда 1850 человек из разных городов и стран станцевали под композицию "Hands up" Ottawan в живом исполнении. Кстати, изначально планировалось, что в флешмобе примут участи почти пять тысяч человек.