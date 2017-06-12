Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)

В понедельник, 12 июня, на стадионе "Балтика" состоялся интерактивный фестиваль красок "ЦветоЛетоФест". Шестичасовой музыкальный праздник начался в 12:00.

Организаторы фестиваля приготовили три тонны ярких красок холи. На сцене выступили творческие коллективы, а хедлайнером стал DJ LOSKIN из Москвы.

На стадионе также прошли мастер-классы по различным видам спорта и фитнеса, эксперименты в интерактивной научной лаборатории и литературная дуэль. Для тех, кто ищет свою вторую половинку, организовали зону знакомств. Как сообщают организаторы, в фестивальный день была открыта самая большая за всю историю публичных мероприятий фотозона.

Желающие смогли подать заявку на участие в любой смене "Балтийского Артека", пострелять в тире из 30 видов оружия и даже вступить в ряды волонтёров по подготовке к чемпионату мира по футболу. Завершился праздник запуском красочного триколора с главной сцены.