Три тонны яркой краски: на стадионе "Балтика" прошёл "ЦветоЛетоФест" (видео)

В понедельник, 12 июня, на стадионе "Балтика" состоялся интерактивный фестиваль красок "ЦветоЛетоФест". Шестичасовой музыкальный праздник начался в 12:00.
Организаторы фестиваля приготовили три тонны ярких красок холи. На сцене выступили творческие коллективы, а хедлайнером стал DJ LOSKIN из Москвы.
На стадионе также прошли мастер-классы по различным видам спорта и фитнеса, эксперименты в интерактивной научной лаборатории и литературная дуэль. Для тех, кто ищет свою вторую половинку, организовали зону знакомств. Как сообщают организаторы, в фестивальный день была открыта самая большая за всю историю публичных мероприятий фотозона.
Желающие смогли подать заявку на участие в любой смене "Балтийского Артека", пострелять в тире из 30 видов оружия и даже вступить в ряды волонтёров по подготовке к чемпионату мира по футболу. Завершился праздник запуском красочного триколора с главной сцены.
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