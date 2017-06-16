Прокуратура: семь детских лагерей под Светлогорском не готовы к купальному сезону

Светлогорская межрайонная прокуратура проверила готовность загородных организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезону и обнаружила некоторые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Проверка прошла в семи загородных организациях отдыха и оздоровления детей, за которыми закреплены участки пляжа и прилегающие акватории Балтийского моря. Во всех ларях не оказалось санитарно-эпидемиологических заключений на использование водного объекта (акватории Балтийского моря) для купания детей. Так как купальный сезон официально ещё не начался, руководителям организаций вынесли предостережения о недопустимости нарушения закона.