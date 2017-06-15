На территории калининградских детских лагерей обнаружили бактерии кишечной палочки

На территории некоторых открывшихся в Калининградской области лагерей были проведены проверки, которые обнаружили бактерии кишечной палочки и некоторые другие нарушения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



По состоянию на 14 июня на территории Калининградской области продолжается первая оздоровительная смена, в рамках которой функционирует 333 организации отдыха и оздоровления, в том числе 15 загородных оздоровительных учреждений. Ни одно не открылось без разрешения межведомственной комиссии.



В настоящее время управлением организовано и проводится 104 проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по отдыху и оздоровлению детей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — организаторов питания. Все проверки организованы с проведением лабораторно-инструментальных исследований.



В рамках надзорных мероприятий осуществлены отбор и лабораторные исследования 188 проб питьевой воды, а также бассейнов, почвы, 148 проб пищевой и готовой продукции, 335 смывов с объектов внешней среды (особая форма исследования — Прим. ред.).



Исследовав пищу, в двух пробах готовых блюд обнаружили несоответствие гигиеническим нормативам по калорийности, одна проба не прошла проверку по микробиологическим показателям. В пяти смывах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.



По каждому факту приняты необходимые меры. По результатам проверок выявлены факты нарушений санитарного законодательства преимущественно текущего характера, которые в большинстве случаев устраняются в ходе проверок. Управление продолжает контроль обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в период летне-оздоровительной кампании 2017 года.