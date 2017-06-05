В региональном правительстве назвали сумму, которую выделили на организацию детского отдыха в этом году

Для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков из областного и местных бюджетов выделено 196,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Всего в этом году порядка 11,5 тысячи детей проведут летние каникулы в 16 загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и центрах.



Напомним, Напомним, стоимость на путёвки в учреждения отдыха на одну смену продолжительностью 21 день в 2017 году составляет от 14 112 до 22 600 рублей. Для всех загородных центров, подведомственных комитету по образованию, определена единая стоимость питания — 340 рублей независимо от цены на путёвку.



Полная стоимость путёвки в лагерь с дневным пребыванием составляет 2 520 рублей, при этом 65% стоимости путёвки оплачивается из областного бюджета. Таким образом, родительская плата для детей из иных категорий семей составит 882 рубля. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата стоимости путёвки будет осуществлена полностью за счёт региональных средств.