В региональном правительстве назвали сумму, которую выделили на организацию детского отдыха в этом году
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Для обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков из областного и местных бюджетов выделено 196,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Всего в этом году порядка 11,5 тысячи детей проведут летние каникулы в 16 загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и центрах.
Напомним, стоимость на путёвки
в учреждения отдыха на одну смену продолжительностью 21 день в 2017 году составляет от 14 112 до 22 600 рублей. Для всех загородных центров, подведомственных комитету по образованию, определена единая стоимость питания — 340 рублей независимо от цены на путёвку.
Полная стоимость путёвки в лагерь с дневным пребыванием составляет 2 520 рублей, при этом 65% стоимости путёвки оплачивается из областного бюджета. Таким образом, родительская плата для детей из иных категорий семей составит 882 рубля. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата стоимости путёвки будет осуществлена полностью за счёт региональных средств.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.