В правительстве назвали управляющие компании востока области, на которые жалуются больше всего

В четверг, 15 июня, в Советске прошло кустовое совещание по проблемам ЖКХ на востоке области, организованное министерством регионального контроля, на котором обсудили проблемы содержания жилищного фонда и управляющие компании, на которые поступает больше всего жалоб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
На мероприятии обсудили ситуацию в Славском, Неманском, Советском и Краснознаменском городских округах. В числе нарушителей, на которых поступило больше всего жалоб, одни и те же названия компаний: ООО УК "Иван", ООО "Управдом" и МУП "Жилсервис". По сведениям информационной системы ГИС ЖКХ, в управлении ООО УК "Иван" находится 278 многоквартирных домов, а фактически их 68.
"Количество жалоб от граждан растёт, а следом — уровень социальной напряжённости. Собственники жилья также не знают своих прав и обязанностей. На востоке области очень старый жилой фонд, при этом большинство квартир в домах довоенной постройки уже приватизированы, а значит, ни муниципалитет, ни правительство не могут вложить деньги в содержание этих домов. Теперь эта обязанность лежит на владельцах жилья", — отметила врио министра регионального контроля Елена Серая.
На совещании предложили создать в каждом городском округе рабочие группы для консолидации усилий муниципалитетов, управляющих компаний, прокуратуры и депутатов в решении узких вопросов сферы ЖКХ. Разработанные решения и консолидированные предложения будут передаваться в областную думу и министерство регионального контроля.
Напомним, глава Минстроя Михаил Мень поручил усилить лицензионный контроль деятельности управляющих компаний.
Минимальный список сервисов будет закреплён в соответствующем законе. Диспетчерские службы УК должны будут отвечать на звонки жильцов не дольше пяти минут. Также пропишут промежуток времени, отведённый на устранение аварий. Требования также предполагают форму для сотрудников УК и систему контроля и оценки качества работы аварийно-диспетчерских служб.
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