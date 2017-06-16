В правительстве назвали управляющие компании востока области, на которые жалуются больше всего

В четверг, 15 июня, в Советске прошло кустовое совещание по проблемам ЖКХ на востоке области, организованное министерством регионального контроля, на котором обсудили проблемы содержания жилищного фонда и управляющие компании, на которые поступает больше всего жалоб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



На мероприятии обсудили ситуацию в Славском, Неманском, Советском и Краснознаменском городских округах. В числе нарушителей, на которых поступило больше всего жалоб, одни и те же названия компаний: ООО УК "Иван", ООО "Управдом" и МУП "Жилсервис". По сведениям информационной системы ГИС ЖКХ, в управлении ООО УК "Иван" находится 278 многоквартирных домов, а фактически их 68.



"Количество жалоб от граждан растёт, а следом — уровень социальной напряжённости. Собственники жилья также не знают своих прав и обязанностей. На востоке области очень старый жилой фонд, при этом большинство квартир в домах довоенной постройки уже приватизированы, а значит, ни муниципалитет, ни правительство не могут вложить деньги в содержание этих домов. Теперь эта обязанность лежит на владельцах жилья", — отметила врио министра регионального контроля Елена Серая.



На совещании предложили создать в каждом городском округе рабочие группы для консолидации усилий муниципалитетов, управляющих компаний, прокуратуры и депутатов в решении узких вопросов сферы ЖКХ. Разработанные решения и консолидированные предложения будут передаваться в областную думу и министерство регионального контроля.