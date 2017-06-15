Глава Минстроя поручил усилить контроль за управляющими компаниями

Глава Минстроя Михаил Мень поручил усилить лицензионный контроль деятельности управляющих компаний. Об этом передаёт ТАСС с ссылкой на сообщение ведомства.

"Очистка рынка от недобросовестных управляющих компаний (УК) реализуется в полном объеме, за период 2015-2017 годов было проведено более 537 тыс. проверок работы управляющих компаний. По поручению президента внедряются стандарты сервиса УК, что даст потребителям новое качество жилищно-коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обязанности управляющих компаний выполнять минимальный список сервисов будет закреплён в соответствующем законе. Диспетчерские службы УК должны будут отвечать на звонки жильцов не дольше пяти минут. Также пропишут промежуток времени, отведённый на устранение аварий. Требования также предполагают форму для сотрудников УК и систему контроля и оценки качества работы аварийно-диспетчерских служб.