+21 °C
днем
+10 °C
ночью
16 июня 2017 г. 08:29
63 672 пользователей
за 24 часа на сайте
57.89 +0.46
Курс ММВБ на 16 июня 2017, 08:00
64.52 +0.08
Курс ММВБ на 16 июня 2017, 08:00
15.28 -0.04
Курс ЦБ на 16 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Опрос: более половины россиян поддержали идею сделать День отца официальным праздником

08:11
  165 0
Архив Клопс.Ru
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян (62%) считают важной идею утвердить День отца как официальный праздник. Об этом пишет "РИА Новости".
 
Опрос был проведён с 10 по 11 июня в формате телефонного интервью. Респондентами стали россияне старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи людей.
 
Сообщается, что 37% граждан страны "полностью согласны с тем, чтобы День отца утвердили как официальный праздник". Вариант "скорее согласны" с этой идеей выбрали 25% респондентов. Против официального установления праздника высказались 36% опрошенных.
 
Ещё один вопрос ВЦИОМ касался даты проведения Дня отца. 30% россиян заявили, что это не имеет значения. За то, чтобы празднование проходило в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира, проголосовали 16% респондентов. Столько же людей выразили мнение, что День отца нужно отмечать в последнее воскресенье октября. Данная дата будет наиболее близка ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского, передаёт СМИ.
 
Почти половина россиян (44%) считают, что в такие праздники, как День отца, День матери и День семьи, любви и верности люди чаще задумываются о семейных ценностях. Чуть меньше людей (39%) отметили, что подобные праздники являются "прекрасным поводом провести время всей семьёй". А 36% прошенных сказали, что в эти дни "люди имеют возможность выразить благодарность своим близким за заботу". По результатам опроса, 14% респондентов высказали противоположное мнение. Они заявили, что не видят особой значимости этих праздников в жизни семьи.
 
Ранее стало известно, что в Калининградской области утвердили новые официальные праздники и памятные даты. В регионе теперь официально считаются праздниками День выпускников (дату ежегодно определяет областное правительство), День многодетной семьи (последняя неделя ноября) и День Калининградской области (4 июля).

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
15 июня 201717:56
  3436 10  
В Чкаловске на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребёнок попал в больницу
В России запускают программу скидок для доноров крови
Фото горячей новости
15 июня 201721:23
  2389 0
Жителя пос. Первомайское, избившего жену полотенцем и бутылкой, приговорили к колонии
Фото горячей новости
15 июня 201720:42
  1572 0
На участке Моспроспекта временно закроют движение электротранспорта (расписание)
Фото горячей новости
15 июня 201719:28
  1537 0
В Калининградском зоопарке в летний вольер выпустили крокодилов (видео)
Фото горячей новости
15 июня 201719:08
  2241 0

Лента новостей

Картинка
Опрос: более половины россиян поддержали идею сделать День отца официальным праздником
08:11
  165 0
Картинка
Ночью в Калининграде загорелась шиномонтажная мастерская
07:40
  704 0
Картинка
В США с опозданием поздравили граждан РФ с Днём России
07:25
  400 0
Картинка
В Роскомнадзоре предложили изменить законодательство, чтобы избежать случайных блокировок
15 июня 201722:11
  722 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  3112 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  5843 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo