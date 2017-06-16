Опрос: более половины россиян поддержали идею сделать День отца официальным праздником

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян (62%) считают важной идею утвердить День отца как официальный праздник. Об этом пишет "РИА Новости"

Опрос был проведён с 10 по 11 июня в формате телефонного интервью. Респондентами стали россияне старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи людей.

Сообщается, что 37% граждан страны "полностью согласны с тем, чтобы День отца утвердили как официальный праздник". Вариант "скорее согласны" с этой идеей выбрали 25% респондентов. Против официального установления праздника высказались 36% опрошенных.

Ещё один вопрос ВЦИОМ касался даты проведения Дня отца. 30% россиян заявили, что это не имеет значения. За то, чтобы празднование проходило в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира, проголосовали 16% респондентов. Столько же людей выразили мнение, что День отца нужно отмечать в последнее воскресенье октября. Данная дата будет наиболее близка ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского, передаёт СМИ.

Почти половина россиян (44%) считают, что в такие праздники, как День отца, День матери и День семьи, любви и верности люди чаще задумываются о семейных ценностях. Чуть меньше людей (39%) отметили, что подобные праздники являются "прекрасным поводом провести время всей семьёй". А 36% прошенных сказали, что в эти дни "люди имеют возможность выразить благодарность своим близким за заботу". По результатам опроса, 14% респондентов высказали противоположное мнение. Они заявили, что не видят особой значимости этих праздников в жизни семьи.