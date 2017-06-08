В Калининградской области утвердили новые официальные праздники

В Калининградской области появились несколько новых праздников и памятных дат. За утверждение проекта регионального закона в четверг, 8 июня, в ходе очередного заседания проголосовали депутаты облдумы.
В регионе теперь официально считаются праздниками День выпускников (дату ежегодно определяет областное правительство), День многодетной семьи (последняя неделя ноября) и День Калининградской области (4 июля). Также в новом законе прописаны и памятные даты: День штурма Кёнигсберга (9 апреля), День принятия устава (День принятия основного закона Калининградской области — 18 января) и День флага и герба Калининградской области (4 мая).
"Вот эти праздничные и памятные дни определены. Они не являются выходными, но зато к этим датам будет особое внимание. Может, о штурме Кёнигсберга и так все помнили, а вот если говорить о Дне флага и герба региона, такого не было. Мне кажется, что о символике региона нужно больше рассказывать. Многие даже задают вопрос, когда видят значок депутата, почему не российский триколор там", — рассказала спикер облдумы Марина Оргеева.
"Было много споров. Были предложения памятными датами сделать дни рождения известных немецких или российских писателей и художников. Были предложения от депутатов КПРФ день рождения Сталина сделать памятной датой… Чтобы не уйти в какие-то конкретные фамилии, было принято оптимальное решение по поводу дат, которые не вызывают ни у кого вопросов", — пояснила Оргеева.
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