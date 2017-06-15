Путин рассказал, что недавно у него родился второй внук

Президент России рассказал, что недавно у него родился второй внук. Он сообщил об этом в четверг, 15 июня, во время "Прямой линии", отвечая на вопрос Татьяны Прокопенко из Кабардино-Балкарии.
Глава государства отметил, что его родные живут в Москве. "Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью", — сказал Путин.
Президент отметил, что хочет, чтобы его внуки выросли нормальными людьми. "Не хочу, чтобы они росли принцами крови", — сказал Путин. "Кто-то уже в детский сад ходит", — отметил он.
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