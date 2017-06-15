ГИМС: калининградцы не регистрируют свои гидроциклы из-за высоких налогов
Многие калининградцы предпочитают не регистрировать свои гидроциклы, поэтому точное количество этих плавсредств в регионе надзорным органам неизвестно. Об этом в четверг, 15 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил главный инспектор калининградского центра ГИМС Евгений Коробко.
"Налоговое обложение на гидроциклы такое, что даже законопослушные граждане выдавлены за правовое поле. Платить налоги по 90–100 тысяч в год для того, чтобы прокатиться пару раз в условиях нашей погоды на гидроцикле… Мы даже сейчас не можем назвать точную цифру, сколько гидроциклов находится в Калининградской области. Люди просто их не регистрируют", — пояснил инспектор в программе "С добрым утром, Ярошук!".
По словам Евгения Коробко, "тема гидроциклов" является больным вопросом в Калининграде уже не первый год.
"Люди, которые приобретают эти плавсредства повышенной опасности — как мотоциклисты на дорогах. Естественно, есть любители отследить, когда ушла патрульная группа ГИМС (мы же не можем сутками жить на воде), и тогда спустить на воду свой гидроцикл. Потом они начинают куролесить на городских водоёмах. Например, приходят к Рыбной деревне, люди жалуются", — подчеркнул инспектор.
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