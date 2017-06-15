Крупин: По нашим расчётам, калининградцы будут тратить на "коммуналку" не больше 20% семейного дохода

19 июня 2017 года в малом зале Дома искусств на Ленинском проспекте, 155, пройдут публичные слушания по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Участие в них могут принять все желающие горожане. Об этом сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин.



Во время обсуждения планируется говорить о строительстве новых инфраструктурных объектов и о тарифах ЖКХ. Крупин отметил, что в среднем по России доля затрат на оплату коммунальных услуг по отношению к совокупному доходу семьи не должна превышать 22%. "По нашим расчётам, даже с учётом развития систем коммунальной инфраструктуры и всех капитальных вложений этот показатель не должен превысить цифру в 20%", — отметил представитель администрации.

Представитель администрации отметил, что до 2035 года городские власти планируют привлечь к реализации программы частных инвесторов, что позволит сократить расходы из казны.