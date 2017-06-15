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В Германии археологи начали раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты

07:37
  247 0
Архив Клопс.Ru
В Германии, в федеральной земле Тюрингия группа археологов начала раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Thuringer Allgemeine.
 
По данным издания, проведение земельных работ разрешили местные власти в связи с тем, что участок не представляет культурной ценности. Раскопки ведутся в районе города Нордхаузен, у подножья горы Конштайн. Сообщается, что во времена Третьего рейха здесь работал секретный подземный завод Миттельверк, где собирали ракеты Фау-1 и Фау-2.
 
Один из узников концлагеря Дора-Миттельбау, работавших там, сообщил немецким СМИ, что в апреле 1945 года он видел, как "солдаты вермахта закапывали под землю крупные контейнеры". Археологи предполагают, что фрагменты Янтарной комнаты, вывезенной нацистами из Кёнигсберга, могут находиться именно в этих окрестностях.
 
Ранее польские археологи заявили о том, что Янтарная комната может находиться в туннелях под замком недалеко от Эльблонга. Раскопки планировалось начать летом 2017 года. Годом ранее, в июле 2016-го, польским исследователям не удалось обнаружить в немецком бункере Янтарную комнату. Её искали в комплексе нацистских бункеров в местечке Мамерки в Варминско-Мазурском воеводстве.
 
В октябре 2016 года на Первом канале показали сюжет о Янтарной комнате, снятый в Калининграде. Журналисты заранее связались с историком Сергеем Трифоновым и попросили его поучаствовать в съёмках в качестве спикера и консультанта. В январе 2017 года сообщалось, что в Канаде выйдет телепередача, в которой будет представлена новая версия исчезновения Янтарной комнаты. Согласно новому предположению, немцы не причастны к пропаже шедевра

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