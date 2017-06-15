В Германии археологи начали раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты

По данным издания, проведение земельных работ разрешили местные власти в связи с тем, что участок не представляет культурной ценности. Раскопки ведутся в районе города Нордхаузен, у подножья горы Конштайн. Сообщается, что во времена Третьего рейха здесь работал секретный подземный завод Миттельверк, где собирали ракеты Фау-1 и Фау-2.
Один из узников концлагеря Дора-Миттельбау, работавших там, сообщил немецким СМИ, что в апреле 1945 года он видел, как "солдаты вермахта закапывали под землю крупные контейнеры". Археологи предполагают, что фрагменты Янтарной комнаты, вывезенной нацистами из Кёнигсберга, могут находиться именно в этих окрестностях.
Ранее польские археологи заявили
о том, что Янтарная комната может находиться в туннелях под замком недалеко от Эльблонга. Раскопки планировалось начать летом 2017 года. Годом ранее, в июле 2016-го, польским исследователям не удалось обнаружить в немецком бункере Янтарную комнату. Её искали в комплексе нацистских бункеров
в местечке Мамерки в Варминско-Мазурском воеводстве.
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