Польские археологи рассчитывают найти Янтарную комнату под замком рядом с Эльблонгом

Польские археологи полагают, что Янтарная комната находится в туннелях под замком недалеко от Эльблонга. Об этом сообщает РИА Новости

Осенью 2016 года археологические исследования показали возможность того, что под замком города Пасленк находится туннель. Летом 2017 года на этом месте начнутся раскопки. Местные власти полагают, что это может привлечь в город туристов.

В конце Второй мировой войны немецкие войска вывезли в Пасленк часть коллекций из Кенигсберга. Этот факт говорит в пользу теории о том, что Янтарная комната действительно могла быть спрятана в этом городе. Кроме того, сообщается о свидетелях, которые осень 1944 года видели, как в замок заезжали машины, везущие неустановленный груз. Рядом с Пасленком находилось имение гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха, который, по слухам, был причастен к исчезновению Янтарной комнаты.