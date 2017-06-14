В Минсельхозе назвали сумму господдержки, которую в 2017 году получат калининградские аграрии

Агропромышленный комплекс Калининградской области получит в текущем году 3,4 млрд рублей государственной поддержки. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такую цифру озвучила руководитель областного Минсельхоза Наталья Шевцова на заседании Аграрного совета.
Из этой суммы более 900 млн рублей выделят из средств областного бюджета. Шевцова отметила, что в 2017 году принципы и подходы оказания господдержки были обновлены.
"В состав консолидированной единой субсидии вошли следующие направления: поддержка краткосрочного кредитования, страхования малых форм хозяйствования, элитного свиноводства и племенного животноводства, садоводства, мясного скотоводства, производство льна. Регионы самостоятельно определяют направления и объемы расходования средств единой субсидии", – рассказала чиновница.
В самостоятельном статусе останутся несвязанная поддержка в растениеводстве, субсидия на один килограмм молока, субсидии по инвестиционным кредитам и компенсация прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, реализацию мероприятий в сфере мелиорации и развития сельских территорий.
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