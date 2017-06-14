Минсельхоз: калининградские фермеры пока не могут рассчитывать на компенсацию за погибший урожай
Врио министра сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова рассказала, что убытки из-за переувлажнения почвы у фермеров составили по состоянию на 1 июня 321 млн рублей. Она заявила об этом после заседания аграрного совета в региональном правительстве.
Для получения компенсации суммарный убыток должен составить не менее 500 млн рублей. "Если мы достигнем этой цифры в определённый период времени и подадим документы, то сможем рассчитывать на получение компенсации. Она подсчитывается исходя из площадей застрахованных земель", — отметила глава регионального минсельхоза.
Ранее сообщалось, что ущерб от гибели
озимых культур в Калининградской области из-за переувлажнения почвы составил 221 млн рублей. С 29 мая в регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве. Он продлится до 15 июня.
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