Операторов сотовой связи обяжут проверять паспортные данные абонентов при продаже сим-карт

В среду, 14 июня, в Госдуме одобрили законопроект, направленный против нелегального распространения сим-карт. Согласно нему, операторов сотовой связи обяжут проверять паспортные данные абонентов при продаже идентификационных модулей абонента, передаёт ТАСС
.
Законопроект был принят в первом чтении. За нововведения проголосовали 396 депутатов, трое выступили против.
Сообщается, что услуги связи и доступа к интернету будут предоставляться абонентам, паспортные данные которых внесены в базу данных оператора. Лиц, действующих от имени сотового оператора, обяжут проверять сведения пользователей сим-карт. Данные об абонентах будут проверять через единую систему идентификации и аутентификации. Операторам связи на безвозмездной основе также будет доступен единый портал госуслуг и другие системы госорганов.
"Законопроект позволит ликвидировать оставшиеся пока возможности совершения преступлений как террористического, так и мошеннического характера, представляемые неконтролируемой продажей псевдокорпоративных сим-карт", — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Ранее член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сказал, что законопроекты о запрете анонимной продажи сим-карт помогут в борьбе с терроризмом
и распространением наркотиков. Он также заявил о важности регулирования работы мессенджеров.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.