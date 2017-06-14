Операторов сотовой связи обяжут проверять паспортные данные абонентов при продаже сим-карт

В среду, 14 июня, в Госдуме одобрили законопроект, направленный против нелегального распространения сим-карт. Согласно нему, операторов сотовой связи обяжут проверять паспортные данные абонентов при продаже идентификационных модулей абонента, передаёт ТАСС

Законопроект был принят в первом чтении. За нововведения проголосовали 396 депутатов, трое выступили против.

Сообщается, что услуги связи и доступа к интернету будут предоставляться абонентам, паспортные данные которых внесены в базу данных оператора. Лиц, действующих от имени сотового оператора, обяжут проверять сведения пользователей сим-карт. Данные об абонентах будут проверять через единую систему идентификации и аутентификации. Операторам связи на безвозмездной основе также будет доступен единый портал госуслуг и другие системы госорганов.

"Законопроект позволит ликвидировать оставшиеся пока возможности совершения преступлений как террористического, так и мошеннического характера, представляемые неконтролируемой продажей псевдокорпоративных сим-карт", — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.