Эксперт: Контроль над Telegram поможет в борьбе с терроризмом и наркоманией
Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сказал, что законопроекты о регулировании работы мессенджеров и запрете анонимной продажи СИМ-карт помогут в борьбе с терроризмом и распространением наркотиков. Об этом сообщает
Лента.ру.
Эксперт заявил, что боевики ИГ (запрещена в России по решению суда — Прим. ред.) при помощи мессенджера Telegram распространяют инструкции по изготовлению взрывчатых устройств, пропагандистские материалы и призывы к совершению терактов. По словам Григорьева, мессенджеры используются и для распространения наркотиков и психотропных веществ.
Ранее стало известно, что ФСБ России выявила закрытые чаты
в Telegram, которые члены международных террористических группировок использовали для связи. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, регулирующий работу мессенджеров. Он предполагает обязательную идентификацию пользователей.
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