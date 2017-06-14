Эксперт: Контроль над Telegram поможет в борьбе с терроризмом и наркоманией

Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сказал, что законопроекты о регулировании работы мессенджеров и запрете анонимной продажи СИМ-карт помогут в борьбе с терроризмом и распространением наркотиков. Об этом сообщает Лента.ру.



Эксперт заявил, что боевики ИГ (запрещена в России по решению суда — Прим. ред.) при помощи мессенджера Telegram распространяют инструкции по изготовлению взрывчатых устройств, пропагандистские материалы и призывы к совершению терактов. По словам Григорьева, мессенджеры используются и для распространения наркотиков и психотропных веществ.