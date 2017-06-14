В администрации Калининграда назначили нового руководителя управления благоустройства и экологии

В управлении благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации Калининграда новый руководитель — им стал Юрий Егоров. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба администрации города.



Юрий Егоров назначен на должность с 13 июня 2017 года. В администрации сообщили, что Юрий Васильевич родился в 1963 году в Сумской области (Украина). Образование — высшее, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности "Экономика и управление на предприятии", квалификация — "Экономист-менеджер".



В Калининград Юрий Егоров переехал из Красноярска. С 1999 года он работал в администрации Красноярска в должности заместителя директора департамента городского хозяйства. В 2004 году стал первым заместителем руководителя администрации Советского района в Красноярске. С 2013 по 2016 год работал в должности главы администрации Советского района Красноярска.