В администрации Калининграда назначили нового руководителя управления благоустройства и экологии
Юрий Егоров
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
В управлении благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации Калининграда новый руководитель — им стал Юрий Егоров. Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба администрации города.
Юрий Егоров назначен на должность с 13 июня 2017 года. В администрации сообщили, что Юрий Васильевич родился в 1963 году в Сумской области (Украина). Образование — высшее, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности "Экономика и управление на предприятии", квалификация — "Экономист-менеджер".
В Калининград Юрий Егоров переехал из Красноярска. С 1999 года он работал в администрации Красноярска в должности заместителя директора департамента городского хозяйства. В 2004 году стал первым заместителем руководителя администрации Советского района в Красноярске. С 2013 по 2016 год работал в должности главы администрации Советского района Красноярска.
Сообщается, что ранее занимавший должность начальника управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства Максим Коваленко был уволен по собственному желанию в мае 2017 года. Он руководил МП "Чистота" этой зимой во время проблем с уборкой снега в городе.
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