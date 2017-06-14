Калининградка отсудила у магазина сумму, в семь раз превышающую стоимость бракованных сапог

Калининградка, которой продали бракованные сапоги, полтора года судилась с магазином и получила компенсацию, в семь раз превышающую первоначальную стоимость обуви. Об этом Клопс.Ru рассказала сама покупательница Ольга Толкачёва.

Ольга — постоянная клиентка магазина Sasha Fabiani на ул. Пролетарской. 24 октября 2015 года она купила там сапоги стоимостью 11 500 рублей и дома заметила, что правый каблук поцарапан и шатается.

"Один каблук буквально уходил внутрь, в магазине я этого не заметила, — рассказала Клопс.Ru Ольга Толкачёва. — На следующий день я привезла сапоги в магазин и написала претензию с просьбой вернуть мне деньги. Продавец сказала, что они сами проведут экспертизу. Я просила пригласить меня на её проведение".

Через три дня Ольге сообщили, что экспертиза не обнаружила производственных дефектов. "В магазине мне сказали, что у сапог есть "признаки носки", поэтому товар мне не обменяют и деньги не вернут", — говорит Ольга.

Ольга также обратилась за консультацией к экспертам. Специалисты пришли к выводу, что у обуви есть существенные дефекты: есть расщелина между каблуком и пяточной частью, разрушен шов и т.д. За консультацию и исследование Толкачёва заплатила 3 500 рублей.

"Ходить в такой обуви невозможно, есть риск получить травму. Я снова пришла в магазин, но мне снова отказали", — рассказала покупательница.

В ноябре 2015 года Толкачёва подала судебный иск, ответчик не являлся несколько заседаний. Лишь в феврале 2016-го суд постановил провести экспертизу. Тот же эксперт, которая первоначально консультировала Ольгу, пришла уже к другим выводам: дефекты несущественны и позволяют "использовать обувь по прямому назначению". Представитель ответчика предположила, что Ольга в этих сапогах "в футбол играла".

Несмотря на противоречивые заключения экспертизы, в мае 2016-го мировой суд Ленинградского района постановил взыскать с ИП в пользу покупательницы деньги за некачественный товар, расходы на проведение экспертиз, услуги юриста, неустойку, моральный вред и штраф. Всего 33 925 рублей. Ольга Толкачёва подала ещё один иск о взыскании неустойки и заявление о взыскании судебных расходов. По решению суда владельцу магазина придётся заплатить больше 83 тысяч — в семь раз больше, чем стоили сапоги.

По мнению адвоката Дмитрия Матяжа, руководству магазина было бы проще сразу поменять товар или вернуть деньги, не дожидаясь обращения в суд.

"Существуют стандарты, по которым неправильно поставленный каблук относится к критическим дефектам. Закон "О защите прав потребителей" поясняет: если недостатки товара не были оговорены продавцом, то покупатель вправе потребовать заменить его, снизить цену, бесплатно устранить недостатки или возместить расходы на их исправление. Также клиент может требовать вернуть деньги независимо от того, существенный или нет дефект обнаружен", — заявил адвокат.