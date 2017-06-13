Калининградская область планирует экспортировать говядину в страны ЕС
Глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зурдный рассказал, что строительство в регионе завода по утилизации биоотходов позволит поставлять говядину на европейский рынок. Он сообщил об этом в эфире радиостанции "Бизнес-FM Калининград", передаёт
"РБК-Калининград".
"Это открывает возможности для регионализации Калининградской области по ряду ветеринарных заболеваний, в частности по ящеру крупного рогатого скота. Это позволит экспортировать говядину, которую регион достаточно много стал производить, на насыщенные, но перспективные рынки Европейского союза", — отметил Зарудный.
Ранее сообщалось, что в Гвардейске планируется построить
ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Его полная мощность составит 5,2 тыс. тонн в год. С появлением предприятия улучшится экологическая и ветеринарно-санитарная обстановка в Калининградской области. Подготовка к реализации проекта длилась два года. Открыть завод планируется в 2018 году.
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