В Калининградской области появится завод по утилизации биоотходов

В Гвардейске планируется построить ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



В четверг, 1 июня, во время Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о совместной реализации проекта между Российским фондом прямых инвестиций, "РБПИ Групп" и региональным кабмином. Предполагается, что полная мощность завода будет равна 5,2 тыс. тонн в год.



На заводе будут утилизировать биологические отходы от деятельности сельхозпроизводителей Калининградской области. В результате появления предприятия улучшится экологическая и ветеринарно-санитарная обстановка. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что строительство завода создаст дополнительные возможности для местных производителей. Гендиректор "РБПИ Групп" Томас Норгард отметил, что подготовка к реализации проекта длилась два года. Реализовать его планируется в 2018 году.



Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что при строительстве завода будут реализованы лучшие мировые практики. "Что, с одной стороны, создаст серьёзную базу для дальнейших инвестиций партнёров в сельское хозяйство региона, а с другой — позитивно скажется в целом на уровне эпизоотического благополучия региона, существенно приблизив его к самым высоким мировым стандартам. Правительство области всегда приветствует подобные проекты и будет способствовать их успешной реализации", — подчеркнул он.