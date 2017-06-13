Омбудсмен: Больше всего мне жалуются жители Гвардейского и Багратионовского районов

За помощью к уполномоченному по правам человека в Калининградской области Владимиру Никитину чаще других жителей области обращаются представители Гвардейского и Багратионовского районов. Такую статистику озвучил сам омбудсмен во вторник, 13 июня, в утреннем эфире радио "Комсомольская правда — Калининград".
По словам Владимира Никитина, в его докладе об итогах работы за 2016 год впервые были проанализированы обращения жителей региона с точки зрения географии: в подготовленной таблице отразились подсчёты количества обращений на тысячу жителей в том или ином муниципальном образовании.
"В этом условном рейтинге образовались лидеры: Гвардейский и Багратионовский районы. Дело в том, что там расположены крупные колонии для осуждённых. А вот Калининград где-то посередине находится", — сообщил омбудсмен в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!".
Согласно упомянутой таблице, совсем мало обращений к уполномоченному по правам человека поступает из Янтарного и Светловского городских округов, а также немного жалоб приходит из Нестеровского района. Не очень активны в этом плане и жители Краснознаменска и Мамоново.
"Статистика достаточно условная, и данный показатель не может быть самостоятельно использован в оценке ситуации с соблюдением прав человека в том или ином муниципалитете", — уточнил Никитин.
Омбудсмен подчеркнул, что обращаются к нему жители не только крупных городов, но и небольших посёлков. Примерно 20% от общего числа обращений — это жалобы от людей, находящихся в местах лишения свободы. Социальный статус большинства ищущих помощи омбудсмена — пенсионеры, инвалиды, одинокие матери, многодетные семьи, сироты.
"Люди обеспеченные ко мне почему-то за защитой своих прав не обращаются. Их права тоже нарушают, но они их защищают каким-то другим способом", — отмечает Никитин.
Ежегодно на 10% больше обращений поступает от представительниц слабого пола.
"Мне сложно объяснить, почему это происходит, но женщины несколько более активны в своих обращениях ко мне. Может быть, они вообще более активны в последнее время в нашем обществе. Их интересуют вопросы в основном социальной тематики, — пояснил Никитин. — Скажу честно, что есть люди, которые имеют склонность к сутяжничеству и постоянно обращаются ко мне, но таких не много".
Телефон уполномоченного по правам человека в Калининградской области Владимира Никитина: 8 (906) -238-66-12. Как ранее писал Клопс.Ru, в 2016 году количество жалоб на работу судебных приставов, поступающих от калининградцев в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе, выросло почти вдвое.
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