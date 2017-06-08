Омбудсмен: Количество жалоб калининградцев на работу судебных приставов за год выросло вдвое

В 2016 году почти вдвое увеличилось количество жалоб калининградцев на работу судебных приставов. Об этом в своём докладе на заседании облдумы в четверг, 8 июня, сообщил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.



В аппарат омбудсмена в 2015 году поступила 31 жалоба от граждан на действия сотрудников Службы судебных приставов, тогда как в 2016 году количество подобных обращений составило прядка 60.



"Не знаю, с чем это связано. Мы с судебными приставами активно сотрудничаем: там работают молодые и грамотные люди. Может быть, повысилась активность руководства?" — отметил Никитин.