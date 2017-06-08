Омбудсмен: Количество жалоб калининградцев на работу судебных приставов за год выросло вдвое
В 2016 году почти вдвое увеличилось количество жалоб калининградцев на работу судебных приставов. Об этом в своём докладе на заседании облдумы в четверг, 8 июня, сообщил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.
В аппарат омбудсмена в 2015 году поступила 31 жалоба от граждан на действия сотрудников Службы судебных приставов, тогда как в 2016 году количество подобных обращений составило прядка 60.
"Не знаю, с чем это связано. Мы с судебными приставами активно сотрудничаем: там работают молодые и грамотные люди. Может быть, повысилась активность руководства?" — отметил Никитин.
В своём докладе омбудсмен подчеркнул, что примерно в два раза увеличилось число жалоб жителей региона на безопасность и правопорядок: в 2015 году — 33 жалобы, в 2016 году — 61 жалоба. Ранее сообщалось, что в 2016 году в Калининградской области больше всего жаловались на здравоохранение.
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