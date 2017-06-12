СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит по приказу участников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на телеканал NTV
.
Издания ссылаются на данные прокуратуры Анкары. Согласно им, исполнителем убийства является Мевлют Мерт Алтынташ. Следствие установило, что он встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвёздочном отеле на Кипре. Там он получил инструкции по убийству посла РФ, пишет СМИ.
В январе 2017 года по делу об убийстве Карлова в Турции были арестованы пять человек
. Пятый подозреваемый является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России
. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 декабря 2016 года.
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