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Главная Новости Общество

СМИ: в прокуратуре Анкары назвали заказчика убийства посла РФ Карлова

17:13
  561 0
Кадр видеозаписи Reuters
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит по приказу участников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
 
Издания ссылаются на данные прокуратуры Анкары. Согласно им, исполнителем убийства является Мевлют Мерт Алтынташ. Следствие установило, что он встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвёздочном отеле на Кипре. Там он получил инструкции по убийству посла РФ, пишет СМИ.
 
19 декабря 2016 года в Анкаре было совершено вооружённое нападение на посла Российской Федерации Андрея Карлова. Дипломат скончался от выстрелов, информацию о его гибели подтвердил МИД РФ. Убийство произошло на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Ответственность за преступление взяли на себя боевики коалиции "Джейш аль-Фатх".
 
В январе 2017 года по делу об убийстве Карлова в Турции были арестованы пять человек. Пятый подозреваемый является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 декабря 2016 года. 

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