В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского дипломата

По делу об убийстве российского дипломата Андрей Карлова в Турции арестованы пять человек. Об этом сообщает Meduza
со ссылкой на агентство Anadolu.
Им предъявлено обвинение в причастности к деятельности террористической организации.
По предварительной информации, четверо подозреваемых служили в полиции вместе с убийцей посла. Пятый подозреваемый является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена.
19 декабря на выставке "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" российского посла в Турции Андрея Карлова застрелил
гражданин Турции, ранее работавший в полиции. Боевика ликвидировали на месте. МИД РФ квалифицировал убийство как теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ответственность за убийство взяли
на себя боевики коалиции "Джейш аль-Фатх".
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