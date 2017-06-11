В Госдуме намерены ужесточить контроль над деятельностью "чёрных копателей"

В Госдуме намерены рассмотреть вопрос об ужесточении контроля над деятельностью "чёрных копателей" оружия. Как сообщает "РИА Новости" , с такой инициативой выступил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

"Законодатели должны еще раз обратить внимание на необходимость ужесточения контроля за подобными видами работ", – заявил Швыткин.

По мнению чиновника, необходимо уточнить условия выдачи лицензий на работу с металлоискателями и иным оборудованием. После этого можно будет рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за незаконную поисковую деятельность.