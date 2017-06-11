В Госдуме намерены ужесточить контроль над деятельностью "чёрных копателей"
В Госдуме намерены рассмотреть вопрос об ужесточении контроля над деятельностью "чёрных копателей" оружия. Как сообщает "РИА Новости"
, с такой инициативой выступил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
"Законодатели должны еще раз обратить внимание на необходимость ужесточения контроля за подобными видами работ", – заявил Швыткин.
По мнению чиновника, необходимо уточнить условия выдачи лицензий на работу с металлоискателями и иным оборудованием. После этого можно будет рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за незаконную поисковую деятельность.
Поводом для подобного заявления стал инцидент, произошедший в субботу в подмосковном Кратово. Местный житель открыл огонь
по прохожим, убив четырёх и ранив ещё нескольких человек. Рядом с его телом обнаружили винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер". Кроме того, в ходе штурма дома он применял гранаты. Правоохранители полагают, что мужчина находил оружие в подмосковных лесах.
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