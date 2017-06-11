В Подмосковье мужчина открыл огонь по прохожим, четверо погибли

В Подмосковье местный житель открыл огонь по прохожим из окон своего дома, а затем несколько часов продолжал перестрелку с силовиками, пока не был убит. Как сообщает "РИА Новости" , четверо погибли, ещё несколько человек получили ранения.

Инцидент произошёл в посёлке Кратово вечером в субботу, 10 июня. Мужчина стрелял в прохожих из охотничьего ружья. Дом, где он находился, оцепили прибывшие на место силовики. Как оказалось позже, злоумышленник был вооружён гранатами.

Публикация от Яна (@yana_dema) Июн 10 2017 в 10:42 PDT

В ходе штурма крыша дома, где скрывался стрелок, загорелась. Через несколько часов здание выгорело полностью. Сбежавшего стрелка обнаружили и ликвидировали около полуночи. Как сообщает издание с ссылкой на источник в правоохранительных органах, им оказался бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков. По предварительным данным, он был "чёрным копателем" и официально не регистрировал найденное в лесах оружие.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Незаконный оборот оружия", "Убийство двух и более лиц" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". В прокуратуре расследование взяли на особый контроль.