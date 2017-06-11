За пять лет количество преступлений с применением огнестрельного оружия в России выросло на треть
В России количество преступлений, совершённых с применением огнестрельного оружия, за пять лет выросло на 30%. Об этом сообщает "Коммерсант"
с ссылкой на ТАСС.
"Если в 2008-2011 годах число преступлений с применением огнестрельного оружия снижалось (с 4400 до 3818), то после 2011 года стало стабильно расти", – приводит ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.
Больше всего подобных преступлений зафиксировали в 2015 году, их было 5,4 тыс. В 2016 году было совершено 4992 преступления с применением огнестрельного оружия. Всего это 0,2% от общего числа преступлений.
В субботу, 10 июня, в Подмосковье местный житель открыл огонь
по прохожим, убив четверых и ранив ещё нескольких человек. Его ликвидировали спустя несколько часов. Год назад в Московской области 27-летний мужчина расстрелял
пятерых байкеров.
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