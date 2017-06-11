Приобрели ещё 15 братьев и сестёр: как живут калининградские дети, оставленные в Москве опекунами

Семеро калининградских детей, от которых отказались опекуны в Москве, живут в новой семье в Советске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В новой семье дети приобрели 15 братьев и сестёр: в семье Хрипунковых, которые стали новыми опекунами, всего 22 ребёнка. 14 из них несовершеннолетние, остальные уже живут самостоятельно. Сейчас семья обживается в предоставленном трёхэтажном доме в Советске. Им подарили бытовую технику и помогли завершить ремонт.
"Мальчишки и девчонки довольны. Уже понятно, что детям здесь хорошо. Они называют Татьяну Степановну мамой, Сергея Николаевича - папой, а самое главное, чтобы было ощущение семьи и счастья. Мне кажется, оно здесь есть. Надеюсь, таких счастливых поводов у них будет больше, и все беды их обойдут стороной", – сообщил врио главы региона Антон Алиханов, навестивший семью.
Врио министра социальной политики Анжелика Майстер рассказала, что детей дошкольного возраста уже определили в детский сад. Ещё две девочки в сентябре пойдут в первый класс, один мальчик – в шестой. На всех детей начислены пособия, приёмные родители получают зарплату.
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