Праздничное шествие и шоу мыльных пузырей: в Светлогорске открыли курортный сезон (фото)

В субботу, 10 июня, в Светлогорске состоялось торжественное открытие курортного сезона. Одновременно с этим отмечали День города.

Праздник начался с театрализованного шествия от станции Светлогорск-2, откуда колонна проследовала до площади у театра "Янтарь-Холл". Там представили концертную программу с участием творческих коллективов Светлогорска и Калининградской области.

Одновременно с основной программой в городе работают дополнительные площадки. Среди них исторический фестиваль народов Балтики "Варяжский гость", квесты и викторины и улица ремёсел.