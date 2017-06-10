Праздничное шествие и шоу мыльных пузырей: в Светлогорске открыли курортный сезон (фото)
В Светлогорске открыли курортный сезон
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В субботу, 10 июня, в Светлогорске состоялось торжественное открытие курортного сезона. Одновременно с этим отмечали День города.
Праздник начался с театрализованного шествия от станции Светлогорск-2, откуда колонна проследовала до площади у театра "Янтарь-Холл". Там представили концертную программу с участием творческих коллективов Светлогорска и Калининградской области.
Одновременно с основной программой в городе работают дополнительные площадки. Среди них исторический фестиваль народов Балтики "Варяжский гость", квесты и викторины и улица ремёсел.
Ознакомиться с полной программой праздника можно здесь
. В ночь с 10 на 11 июня назначен
дополнительный поезд из Светлогорска, который развезет гостей после Дня города.
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