Оливер Стоун предложил пользователям соцсетей выбрать постер к фильму про Путина

Режиссёр Оливер Стоун, который снял документальный фильм про Владимира Путина, предложил пользователям социальных сетей самим выбрать постер к нему. Об этом Стоун сообщил на своей странице в Twitter.

Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt — Oliver Stone (@TheOliverStone) June 9, 2017

Режиссёр опубликовал два постера, написав "Скажите, какой из них нравится вам больше и почему". На обоих запечатлены российский президент и автор документального фильма. На плакатах также есть слоган картины – "Знай своего врага".

Ранее Оливер Стоун заявлял, что фильмом о Путине он хочет открыть американцам глаза на другое мировоззрение. В картине показан взгляд президента на события, произошедшие с момента его избрания в 2000 году. В июне по телевидению показали фрагмент передачи: в нём Путин отвечает на вопрос, могут ли улучшиться отношения между США и Россией. Полностью фильм покажут с 12 по 15 июня.