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Главная Новости Политика

Путин об улучшении отношений с США: Надежда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище

10:26
  454 3
  • Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: официальный сайт президента России
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал об отношениях с США. Фрагмент передачи показал канал Showtime.

Отвечая на вопрос о том, могут ли улучшиться отношения между Штатами и Россией, Путин сказал: "Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Также российский лидер сказал, что в случае, если бы холодная война превратилась в "горячую", то победителей в ней не было бы. "Я думаю, что никто бы не пережил", — заявил Путин.
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
10:47
Спросили главную причину плохих отношений с США и с западом в целом.
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cajewa 1
cajewa 1 #
10:50
Очень оптимистично протролил пипл.Он мне напоминает хрюна=была тут такая троля)Несет лабуду всякую,абы че,а пипл хавает)
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Ефим
Ефим #
11:24
 Каков остряк ! Кладезь житейской мудрости ! За словом в карман не лезет !
Ну просто идеальный!
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