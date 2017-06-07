Путин об улучшении отношений с США: Надежда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище
Владимир Путин
Фото: официальный сайт президента России
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал об отношениях с США. Фрагмент передачи показал
канал Showtime.
Отвечая на вопрос о том, могут ли улучшиться отношения между Штатами и Россией, Путин сказал: "Надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".
Также российский лидер сказал, что в случае, если бы холодная война превратилась в "горячую", то победителей в ней не было бы. "Я думаю, что никто бы не пережил", — заявил Путин.
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