В Минфине назвали возможную дату роста пенсий работающих россиян

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что возможность вернуться к индексации пенсий работающим гражданам может появиться в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".



Рассмотреть вопрос повышения пенсий людям, продолжающим трудовую деятельность, Силуанов предложил при подготовке бюджета на 2020 год. В 2018–2019 годах, по его словам, бюджет будет "достаточно сложный", он назвал его "адаптационным к новым условиям экономики".



Силуанов отметил, что индексация, которую работающие граждане недополучили, будет компенсирована. При выходе на пенсию люди получат выплаты с учётом отработанного времени.



"Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов, с одной стороны, а с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии", — пояснил глава Минфина.