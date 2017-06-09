В Минфине назвали возможную дату роста пенсий работающих россиян
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что возможность вернуться к индексации пенсий работающим гражданам может появиться в 2020 году. Об этом сообщает
"Российская газета".
Рассмотреть вопрос повышения пенсий людям, продолжающим трудовую деятельность, Силуанов предложил при подготовке бюджета на 2020 год. В 2018–2019 годах, по его словам, бюджет будет "достаточно сложный", он назвал его "адаптационным к новым условиям экономики".
Силуанов отметил, что индексация, которую работающие граждане недополучили, будет компенсирована. При выходе на пенсию люди получат выплаты с учётом отработанного времени.
"Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов, с одной стороны, а с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии", — пояснил глава Минфина.
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