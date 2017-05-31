СМИ: пенсии россиян не вырастут в ближайшие 20 лет

Пенсии россиян не вырастут в ближайшие 20 лет, а доходы вернутся к докризисному уровню только в 2022 году. Об этом пишет газета "Ведомости" , ссылаясь на данные документа Минэкономразвития.

Издание сообщает, что министерство закладывает в целевой вариант макропрогноза-2035 почти нулевой реальный рост пенсий. Данный прогноз предполагает повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых.

В соответствии с документом, повышать темп роста экономики страны в целевом варианте рекомендуется за счёт увеличения числа занятого населения. Эксперты говорят также о повышении как производительности труда, так и активности в инвестиционной среде.

Отмечается также, что по сравнению с 2016 годом, за 20 лет доходы россиян увеличиваются на 55%. Реальные зарплаты – на 56,5%. Экономика страны увеличивается на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Минэкономразвития предполагает, что их рост возобновится в 2024 году, а до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году уровень пенсии останется на 4% ниже, чем в 2013 году.