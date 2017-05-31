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Главная Новости Общество

СМИ: пенсии россиян не вырастут в ближайшие 20 лет

07:40
  1581 2
Архив Клопс.Ru
Пенсии россиян не вырастут в ближайшие 20 лет, а доходы вернутся к докризисному уровню только в 2022 году. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные документа Минэкономразвития.
 
Издание сообщает, что министерство закладывает в целевой вариант макропрогноза-2035 почти нулевой реальный рост пенсий. Данный прогноз предполагает повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых.
 
В соответствии с  документом, повышать темп роста экономики страны в целевом варианте рекомендуется за счёт увеличения числа занятого населения. Эксперты говорят также о повышении как производительности труда, так и активности в инвестиционной среде.
 
Отмечается также, что по сравнению с 2016 годом, за 20 лет доходы россиян увеличиваются на 55%. Реальные зарплаты – на 56,5%. Экономика страны увеличивается на 78%, а пенсии – всего на 2,5%. Минэкономразвития предполагает, что их рост возобновится в 2024 году, а до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году уровень пенсии останется на 4% ниже, чем в 2013 году.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Inssider
Inssider #
08:15
Вообще-то, по планам "закулисы" уже в 2035 году на Земле должен быть установлен "Novus Ordo Seclorum", человечество будет управляться искусственным интеллектом, а на территории должно проживать ровно столько населения, сколько может быть обеспечено вырабатываемой на ней экологически-чистой возобновляемой энергией и не наносить ущерб окружающей среде. Для России - 15 миллионов человек.
Поэтому все посыпется гораздо раньше. С захлебыванием в кровавых междоусобицах. Страна не только разграбляется изнутри, что мы уже воочию наблюдаем, страна самоуничтожит свое население в кровавой и беспощадной гражданской войне по лекалам, отработанным на Украине.
Готовимся!
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Курдер
Курдер #
10:12
Давно такой бредовой, нелепой, сказаочной, волшебной, я ХЗ как еще выразится... такого сказочного бреда я не читал!!!
с 2016 годом, за 20 лет доходы россиян увеличиваются на 55%. Реальные зарплаты – на 56,5%. Экономика страны увеличивается на 78%,
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