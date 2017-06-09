"Казалось, он пробьёт стекло и влетит в салон": калининградец рассказал о столкновении с лосем на Советском проспекте

Водитель Renault, который накануне столкнулся с лосем на Советском проспекте, рассказал Клопс.Ru о том, как произошла авария.

Чуть не снёс голову

49-летний Константин К. работает главным инженером в строительной компании. В то утро он выехал на своей машине в Черняховск, чтобы проинспектировать объект. По его словам, на Советском проспекте, где и произошло ДТП, был довольно плотный поток авто, сам Константин ехал со скоростью около 30 км/ч.

"Я чётко видел, что передо мной на дороге нет никаких помех. Всё произошло за считанные секунды: лось врезался в левое крыло моей машины меньше чем в несколько секунд. Затем его подбросило вверх, лось ударился о капот, лобовое стекло и крышу. Он упал на землю, лежал 2–3 секунды, затем вскочил и убежал. В салон летели куски помёта, стекло треснуло и было вдавлено так, что мне показалось, что зад этого лося буквально у меня на носу! Если бы лобовое стекло разбилось или я не был пристёгнут, то он бы снёс мне голову... Только на следующий день началось полное осознание того, что произошло", — признался Константин спустя сутки после ДТП.

По словам калининградца, первые несколько секунд он был в шоке, затем ему стало плохо. "Я не терял сознания, но находился будто в тумане, слышал, как вокруг ходят люди, а пошевелиться не мог", — рассказал Константин.

Он считает, что лось мог пробежать несколько сот метров и потом где-то отлёживался. Через несколько часов после происшествия Константин попытался найти виновника аварии, но животного не обнаружил. По словам калининградца, в этот же день он позвонил в департамент лесного хозяйства региона, где ему посоветовали обращаться в ГИБДД.

"Сотрудники ГИБДД должны были вызвать егерей и разбираться с этой ситуацией. Крупное раненое животное может представлять опасность", — считает Константин.

Мужчина рассказал Клопс.Ru, что вырос в Сибири, был заядлым охотником и не раз ходил на лося. Мужчина утверждает, что на его машину налетел самец, которому около трёх лет. Весит сохатый, как предполагает Константин, порядка 400 кг.

Машина Константина после ДТП

По предварительным расчётам, ремонт машины обойдётся калининградцу минимум в 70 тысяч рублей. Кроме того, на следующий день после аварии у Константина начались головные боли и головокружения, мужчина обратился в больницу, ему назначено обследование.

На трассе появилась семья лосей

Как сообщается в паблике "112" "ВКонтакте", на следующий день после ДТП, 8 июня, на пересечении Большой Окружной и зеленоградской трассы на проезжую часть вышло семейство лосей — три взрослых особи и лосёнок. Об этом оператору службы экстренной помощи сообщила девушка, проезжавшая мимо. Информацию передали сотрудникам полиции.

Позднее на трассе Калининград — Гвардейск девушка-водитель врезалась в тушу лося, лежавшую на проезжей части. Автомобилистка получила травмы. На место ДТП выехали скорая, полиция и представитель лесничества.

7 июня на Советском проспекте лось врезался в Renault . Сохатый мчался наперерез машинам и скрылся после столкновения.