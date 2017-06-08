"Сделал сальто, плюхнулся, встал, понёсся дальше": в Калининграде лось врезался в Renault (видео)

В среду, 7 июня, на Советском проспекте в Калининграде Renault врезался в лося. Об этом Клопс.Ru рассказала свидетельница происшествия.



Авария произошла около 13:30 на выезде из Калининграда в районе пос. Чкаловска. Животное неожиданно выбежало из лесополосы на проезжую часть и ударилось об автомобиль.



"Я ехала на выезд из Калининграда следом за оранжевым Renault, — рассказала очевидица Елена Субботина. — Вдруг я вижу, как слева из леса на дорогу выбежал лось. Навстречу нам шла фура, и её водитель успел резко притормозить. Лось продолжал бежать. Водитель легковушки затормозить не успел. Дальше — как в замедленной съёмке: лось врезался в машину, сделал сальто через капот, плюхнулся на землю, встал на ноги и понёсся дальше. В машине стекло вдребезги, в салоне помёт животного, ужас!"



Когда женщина объехала автомобиль, то увидела, что водитель сидит с запрокинутой головой. Она остановилась и вышла, чтобы помочь мужчине.



"Он, видно, был в стрессе, или ему стало плохо. Да я и сама в шоке была, с трудом взяла себя в руки. Подошла к нему. Вижу — он уже завалился и лежит головой на пассажирском сидении — видно, потерял сознание. Я сразу позвонила 112. Буквально через пять минут приехали спасатели, полиция, скорая. За эти пять минут рядом остановилось ещё несколько машин. У кого-то нашёлся нашатырь. Водителю дали понюхать, он начал приходить в себя: сначала что-то бормотал, потом открыл глаза, зашевелился".



По словам калининградки, пострадавший не смог самостоятельно рассказать полиции о том, что произошло, поэтому за него это сделали остальные водители. Мужчина отказался от госпитализации и помощи медиков.