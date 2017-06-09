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Главная Новости Общество

Специалист объяснил, откуда на Советском проспекте взялся лось, врезавшийся в автомобиль

12:19
  256 0
Кадр видеозаписи
В Калининградской области сейчас проходит сезонное перемещение лосей, из-за чего животные могут оказываться в городской черте. Об этом Клопс.Ru рассказал начальник отдела охраны и использования объектов животного мира регионального минприроды Михаил Иванов.

По словам специалиста, самки с детёнышами, родившимися в этом году, сейчас прогоняют от себя более взрослых животных. Молодые лоси пытаются жить самостоятельно, ищут новые территории и часто заходят в города. На видеоролике, где лось врезается в автомобиль на Советском проспекте, хорошо видно, что это молодой зверь — скорее всего, появившийся на свет в прошлом году.

Причиной того, что лоси забредают в город и становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, Иванов назвал тот факт, что город развивается без учёта миграционных путей диких животных.

"При градостроении необходимо планировать территории, которые позволяют проходить животным от одних лесных участков к другим, должны быть предусмотрены переходы, — подчеркнул Иванов. — Мы все смотрим на Европу, но себя ведём, как дикари, уничтожая флору и фауну Калининградской области. Экологические проблемы надо иногда ставить выше экономической выгоды. Животные дорожных знаков не читают: у них свои миграционные пути, которые меняются из-за застройки".

Начальник отдела отметил, что сейчас в регионе живёт около 870 лосей, а наибольшее зарегистрированное количество — более двух тысяч особей.

Дорожное происшествие с участием лося случилось в среду, 7 июня. Животное выскочило на проезжую часть Советского проспекта, врезалось в движущуюся машину, перекувыркнулось через капот и побежало дальше. На следующий день на пересечении Большой Окружной и Зеленоградской трассы на проезжую часть вышло целое семейство лосей. Позже под Гвардейском причиной ДТП стало лежавшее на трассе тело лося.

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