Депутаты облдумы поддержали законопроект Яровой о защите медработников
В Калининграде депутаты облдумы поддержали законопроект о защите врачей. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Ирина Яровая и Дмитрий Морозов. Они предложили ввести административную ответственность за угрозы или препятствия врачу, который должен оказать помощь пациенту. Если пациенту в результате был нанесён вред средней тяжести или тяжкий вред, то предполагается введение
уголовной ответственности.
Ранее Минздрав подготовил документ, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе в Госдуму был внесён законопроект, по которому за угрозы в адрес врачей будет назначаться
штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей. При этом штраф позиционируется как минимальная мера наказания. В отдельных случаях нарушителям будет грозить административный арест на 15 суток.
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