Верховный суд поддержал законопроект о защите медработников
Верховный суд России дал положительный отзыв на законопроект с поправками в УК, который должен защитить врачей и пациентов. Об этом пишет "Коммерсант".
"Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной",— говорится в документе.
Инициаторы проекта — депутаты Госдумы Ирина Яровая и Дмитрий Морозов — предложили ввести административную ответственность за угрозы или препятствия врачу, который должен оказать помощь пациенту. Уголовная ответственность должна наступать, "если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента".
В прошлом декабре Минздрав подготовил документ
, приравнивающий врачей к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. В январе в Госдуму был внесён законопроект, по которому за угрозы в адрес врачей будет назначаться штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей. При этом штраф позиционируется как минимальная мера наказания. В отдельных случаях нарушителям будет грозить административный арест на 15 суток.
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