Омбудсмен: Калининградские бездомные живут в приютах только зимой
Калининградские бездомные предпочитают жить в приютах только зимой, а летом "уходят на природу". Об этом во время доклада на заседании облдумы в четверг, 8 июня, заявил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.
По словам омбудсмена, в регионе имеется целый ряд специальных учреждений, которые предоставляют временный кров бездомным — в Советске, Долгоруково, Калининграде и других муниципалитетах. Однако представители этой категории граждан предпочитают пользоваться услугами таких "приютов" только в холодное время года.
При этом в регионе в настоящее время довольно большое количество людей не имеет определённого места жительства.
"Отдельно хочу коснуться такой категории граждан, как люди без определённого места жительства — бомжи. Думаю, что их количество в области измеряется сотнями. Точной цифры никто назвать не может, — рассказал Никитин. — Они живут в сараях, на дачах, кладбищах или теплотрассах. Пьют, наркоманят, воруют…"
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