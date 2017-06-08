Омбудсмен: Калининградские бездомные живут в приютах только зимой

Калининградские бездомные предпочитают жить в приютах только зимой, а летом "уходят на природу". Об этом во время доклада на заседании облдумы в четверг, 8 июня, заявил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин.



По словам омбудсмена, в регионе имеется целый ряд специальных учреждений, которые предоставляют временный кров бездомным — в Советске, Долгоруково, Калининграде и других муниципалитетах. Однако представители этой категории граждан предпочитают пользоваться услугами таких "приютов" только в холодное время года.



При этом в регионе в настоящее время довольно большое количество людей не имеет определённого места жительства.



"Отдельно хочу коснуться такой категории граждан, как люди без определённого места жительства — бомжи. Думаю, что их количество в области измеряется сотнями. Точной цифры никто назвать не может, — рассказал Никитин. — Они живут в сараях, на дачах, кладбищах или теплотрассах. Пьют, наркоманят, воруют…"