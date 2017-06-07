В Калининградской области разработают программу по социализации бездомных
В Калининградской области хотят разработать региональную программу по социализации бомжей и адаптации их в обществе. Об этом уполномоченный по правам человека Владимир Никитин рассказал главе региона Антону Алиханову.
По словам Никитина, в 2016 году в его ведомстве проанализировали проблемы таких категорий граждан, как лица без постоянной регистрации по месту жительства, а также без определённого места жительства. Омбудсмен предложил разработать областную программу по социализации бомжей и адаптации их в обществе.
"Думаю, это хорошая инициатива, — сказал Антон Алиханов. — Соответствующее поручение надо дать профильному министерству. Мы можем совместно проработать этот вопрос с депутатским корпусом. Возможно, проблема не носит тотального характера, но можно попытаться искоренить такое асоциальное явление".
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